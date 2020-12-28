Аналитики Центробанка заявили, что массовые банкротства малого и среднего бизнеса из-за кризиса — это "очищающий эффект".

Такую информацию сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Любой кризис, разумеется, имеет очищающее воздействие на экономику. Некоторая селекция происходит — остаются наиболее рентабельные, наиболее гибкие в плане издержек. Но чтобы помочь бизнесу, особенно малым и средним предпринимателям, было принято несколько пакетов помощи, и они были обнародованы президентом Путиным. Мы говорим о ретроспективе за последние полгода", — отметил представитель Кремля.