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Чтобы финансы не пели романсы: куда вложить деньги в 2021 году

Экономика

После всех сложностей, среди которых оказались и коронавирус, и обвал цен на нефть, и внутренние проблемы (в том числе — ценовые), к 2021 году россияне подходят, что называется, без гроша в кармане:

Чтобы финансы не пели романсы: куда вложить деньги в 2021 году
  • 28% опрошенных уверены, что денег им хватает только на еду;
  • 6% опрошенных сообщили, что на еду "хватает едва-едва";
  • на покупку бытовой техники готов 21% опрошенных;
  • без проблем приобрести авто могут 4%.

Цифры грустные, но, как говорится, "за неимением гербовой". Что можно посоветовать россиянам в плане сбережения личных финансов в 2021 году? Рассказывает доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков. Специально для "Правды. Ру".

Опасения россиян по поводу инфляции действительно велики, отмечает эксперт. Но стоит помнить, что сейчас инфляция находится на очень низких уровнях. Не на исторически низких — но всё-таки.

"Но в России, как и в других странах, есть такая беда: реальная инфляция выше, чем официальная. Эту закономерность можно увидеть в самых разных странах мира. В России это, наверное, наиболее ярко проявляется", — отмечает Чирков.

Хороший вариант: акции и облигации

Касательно "плана действий": стоит подумать, прежде чем использовать банковские вклады. Хотя бы потому, что этот способ сбережений не покрывает даже официальную инфляцию.

Россияне, сообщает эксперт, переключаются (и это рационально) на некоторые другие виды сохранения своих сбережений.

Наибольший интерес представляет массовый выход россиян на рынок акций. У эксперта есть совет: дивидендная доходность по российским акциям сейчас одна из самых высоких в мире, так что можно найти хорошие предложения.

"Можно найти достаточно ликвидные акции, "голубые фишки", как мы их называем, их чуть больше десяти, может быть, пятнадцати на рынке. И по ним дивидендная доходность по мировым меркам очень высокая, то есть больше 8% годовых.

И это только дивиденды. Плюс можно ещё заработать на курсе этих акций, потому что можно купить и в будущем году найти момент, чтобы продать их подороже.

Поэтому, наверное, сейчас основной рецепт — действительно выход на рынок акций", — рекомендует Чирков.

Для любителей более консервативных вариантов на бирже есть инструмент, аналогичный вкладам, который предлагает большую процентную ставку. Это облигации некоторых компаний, в том числе российских: например, "Сбербанка", "Газпрома".

"Процентная ставка здесь ниже, чем в случае с акциями. Но она намного выше, чем ставка по банковским вкладам", — уточняет Чирков.

Плохой вариант: жильё в новостройках 

Не советует эксперт вкладываться в жильё, особенно — в новостройки. Дело в том, что рынок "перегрет" — в том числе из-за субсидий государства по ипотечным программам.

"Квартиры в новостройках я бы сейчас не порекомендовал, потому что рынок реально перегрет из-за субсидируемой государством ипотеки. Там цены достаточно высокие.

Вторичку можно рассмотреть. Опять жё, всё-таки это должно быть вложения в какие-то реальные активы, либо недвижимость — вторичка, либо земельный участок или загородная недвижимость — тоже вторичка", — делится мнением Чирков.

Специально для "Правды. Ру".

Автор: Константин Шапров
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