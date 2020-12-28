Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, кому выгодно, что курс рубля и дальше падал.

По её словам, в ослаблении российской валюты виновны "экспортёры".

"За плавающий, я выступаю за плавающий рубль, да. Я выступаю за тот рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, те, которые заинтересованы в крепком рубле, партия крепкого рубля, и есть те, которые — в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле", — пояснила чиновница.