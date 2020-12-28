Постоим в тени: на Украине проблема с "теневой экономикой"

Негативные итоги для ВВП Украины озвучил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Исходя из его данных, Украина оказалась в кризисе "теневой экономики".

Гетманцев в эфире одной из радиостанций сообщил: в стране более 50% ВВП получено именно через "теневой" сектор. Ранее с более "скромным" прогнозом выступили аналитики Ernst & Young. По их данным, Украине удалось "выжать из тени" примерно 24% ВВП.

"Я считаю, что это где-то более 50%. Я делаю выводы исходя из того, что просто сравниваю сумму операций, которая проходит через фискальные аппараты, через регистратор расчётных операций и общий объём потребления", — сообщил Гетманцев.

Отметим, что обе цифры достаточно негативны, поскольку доходы "теневиков" в значительной степени проходят мимо налоговых органов. Также невыгодна "теневая экономика" и с точки зрения трудовых прав граждан.