В Саудовской Аравии обнаружены четыре новых месторождения нефти и газа

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила об открытии четырех новых месторождений нефти и газа в различных регионах страны.

Об этом сообщил в воскресенье министр энергетики принц Абдулазиз бен Салман Аль Сауд.

Высокопоставленный чиновник уточнил, что одно из нефтяных месторождений находится к северо-западу от города Дахран.

На скважине номер два добывается 4452 барреля сверхлегкой сырой нефти в день и 3,2 миллиона кубических футов природного газа.

Скважина номер три производит 2745 баррелей сырой нефти того же типа и 3 миллиона кубических футов газа в день, в то время как скважина номер четыре, 3654 баррелей нефти и 1,6 миллиона кубических футов газа.

Кроме того, к юго-западу и югу от Кампо Гавар, крупнейшего месторождения в мире, были обнаружены две нетрадиционные газовые скважины.

В общей сложности эти месторождения имеют ежедневную норму добычи около 50 миллионов кубических футов газа.

Кроме того, как сообщается, нефть была обнаружена к северо-западу от города Рафха, где добывается 3850 баррелей в день.

Saudi Aramco продолжает оценивать размеры и темпы добычи найденных месторождений.