В 2028 году Китай заменит США на первой строчке рейтинга экономик

Китай сместит США с позиции лидера мировой экономики в 2028 году, на пять лет раньше, чем планировалось ранее.

С таким прогнозом выступило издание Reutersсо, ссылающееся на опубликованный в субботу доклад Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

"В течение некоторого времени доминирующей темой мировой экономики была экономическая борьба между США и Китаем, - напоминает CEBR. — теперь, после того как пандемия COVID-19 "прошлась по экономикам, она тем самым склонила это соперничество в пользу Китая".

В этой связи CEBR подчеркивает, что " умелое управление пандемией " Пекином благодаря его быстрым мерам строгого режима и влиянию кризиса в области здравоохранения на долгосрочный рост на Западе привели к улучшению экономических показателей азиатской страны.

Эксперты ожидают, что в период с 2021 по 2025 год Китай будет расти на 5,7%, а затем замедляться до 4,5% в год в период с 2026 по 2030 год.

Хотя США, вероятно, переживут резкий экономический подъем после пандемии в 2021 году, по оценкам аналитического центра, их годовой рост замедлится до 1,9 % в год в период с 2022 по 2024 год, что впоследствии снизится до 1,6 %.

Как изменится картина в целом

С другой стороны, по оценкам CEBR, в долларовом выражении Япония останется третьей по величине экономикой на планете до начала 2030-х годов, после чего Индия займет это место.

А вот Германия будет смещена с четвертой на пятую позицию.

К слову, в начале декабря стало известно, что Китай уже обогнал в третьем квартале США в торговом плане с Евросоюзом, став основным партнером блока в этой сфере.