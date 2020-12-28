В 2028 году Китай заменит США на первой строчке рейтинга экономик

Китай сместит США с позиции лидера мировой экономики в 2028 году, на пять лет раньше, чем планировалось ранее.
С таким прогнозом выступило издание Reutersсо, ссылающееся на опубликованный в субботу доклад Центра экономических и деловых исследований (CEBR).
"В течение некоторого времени доминирующей темой мировой экономики была экономическая борьба между США и Китаем, - напоминает CEBR. — теперь, после того как пандемия COVID-19 "прошлась по экономикам, она тем самым склонила это соперничество в пользу Китая".
В этой связи CEBR подчеркивает, что " умелое управление пандемией " Пекином благодаря его быстрым мерам строгого режима и влиянию кризиса в области здравоохранения на долгосрочный рост на Западе привели к улучшению экономических показателей азиатской страны.
С другой стороны, по оценкам CEBR, в долларовом выражении Япония останется третьей по величине экономикой на планете до начала 2030-х годов, после чего Индия займет это место.
А вот Германия будет смещена с четвертой на пятую позицию.
К слову, в начале декабря стало известно, что Китай уже обогнал в третьем квартале США в торговом плане с Евросоюзом, став основным партнером блока в этой сфере.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.