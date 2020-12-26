Экономист оценил реакцию назначения Чубайса на курс рубля

Недавно Анатолий Чубайс получил новую должность, став спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями.

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн считает, что через три года у Чубайса будет "много работы".