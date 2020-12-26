Недавно Анатолий Чубайс получил новую должность, став спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями.
Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн считает, что через три года у Чубайса будет "много работы".
"Уже через три года мы будем нести потери на европейских поставках из-за необходимости платить за "излишние выбросы". Чубайсу будет чем заняться, а курс рубля от этого "перетягивания экономического одеяла" на ЕС не укрепится", — пояснил эксперт.
Сергей Лазарев тайно улетел на остров Бали в компании своего любовника Александра Малиновского.