Зарплаты россиян могут снизиться в 2021 году на 10,9%

В 2021 году зарплаты россиян могут снизиться на 10,9 процентов по отношению к уровню 2019 года.

Как сообщает издание gazeta. ru, такой прогноз связан с экономической ситуацией в России. Ожидается, что выручка предпринимателей, равно как и спрос, и операционная прибыль в будущем году, существенно снизятся. Учитывая это, эксперты приходят к выводу, что предприниматели вынуждены будут снижать издержки, в том числе зарплаты сотрудников.

В то же время отмечается, что глобальных социально-экономических потрясений ждать не стоит.