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Эксперт о крахе доллара и о том, что угрожает вечнозелёной валюте

Экономика

Очередной крах долларовой экономики предсказали российские эксперты. На этот раз "похоронить" мировую валюту решил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Эксперт о крахе доллара и о том, что угрожает вечнозелёной валюте

Эксперт ЦБ отметил, что постепенно доллар и система SWIFT станут менее значимы, то есть постепенно к ним будет снижаться доверие. Это произойдёт в результате масштабных санкционных атак, которые подорвут ценность мировой валюты.

Есть ли что-то, что сможет действительно пошатнуть позиции доллара? Ставили на биткоин — "фокус не удался", хотели как-то "выиграть" через СДР — не вышло. Какие варианты?

Рассказывает Константин Ордов, руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при правительстве РФ. Только для сайта "Правда. Ру".

"Вопрос стоит не одно десятилетие"

Эксперт отмечает: вопрос стоит уже не одно десятилетие. Связан он сейчас с "неприличным поведением" не только американских, но и всех ведущих центральных банков, которые печатают деньги в неограниченных объемах, тем самым получая эмиссионный доход и мотивируя это необходимостью помощи экономике.

"Но мы видим, что эта "помощь" реально вытекает на фондовые рынки и лишь увеличивает благосостояние и без того богатых людей. А к экономическому росту не приводит, из-за чего бедные становятся беднее", — напоминает Ордов.

Так что доллар, который является некой формой, обеспечивающий этот процесс, вызывает у многих раздражение. А из раздражения вытекает логичное желание поменять его на что-то ещё или пересмотреть условия торговли.

Подрыв доллара: какие риски сегодня видны для "вечнозелёного"?

Однако, дополняет эксперт, иметь единую резервную международную валюту удобно всем. Такая единица значительно облегчает торговлю.

"Сегодня мы видим, как компании финтеха по сути без проблем могут в режиме онлайн переводить деньги в любую валюту.

И здесь преимущества доллара, конечно, в результате цифровизации начинают меркнуть", — рассказывает Ордов.

Именно в этом направлении стоит копать, чтобы понять, как и что будут использовать вместо доллара. Эксперименты с национальными цифровыми валютами, безусловно, "убьют" необходимость проведения международных торговых операций в какой-то единой валюте.

Самое интересное — доллар от этого только выиграет.

"Как бы мы с вами не говорили о подрыве доверия к доллару, в общем-то, доллар остаётся, равно как и долговые американские государственные ценные бумаги, самым надёжным инструментом.

Когда начинается кризис, все бегут вкладываться в доллар и в долларовые инструменты. Так что тут, как всегда, слухи о смерти доллара сильно преувеличены", — резюмирует Ордов.

За кулисами: сначала уберут доллар, потом — монополию на деньги?

Таким образом, единственный риск для доллара, как для мировой валюты, — те самые национальные валюты "цифрового формата". Но, когда их введут и введут ли вообще, — большой вопрос.

"Отказ от доллара, безусловно, не приведёт к тому, что будет использоваться рубль или юань.

Мы ещё лет 10-20 назад ожидали, что будет более активное формирование региональных валютных зон.

Этого не происходит ровно потому, что финтех-достижения, технологии спутали многие карты", — уточняет ситуацию Ордов.

Ключевой факт: за боданием с долларом начинает просматриваться угроза государственной монополии на деньги. Поэтому не исключено, что в обозримой перспективе пропадёт не только доллар, а как таковые и национальные валюты.

"Потеснить доллар и навязать рубль не выйдет. С высокой вероятностью попытки потеснить доллар приведут к тому, что на смену придёт менее понятный и для регуляторов, и для государственных органов способ денежного обращения", — подводит итоги Ордов.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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