Мнение Владимира Путина о том, что рынок недвижимости и его игроков стоит проконтролировать во избежание завышения цен, мгновенно отозвалось эхом на фондовых биржах.
Напомним суть выступления Путина: президент отметил, что введение льготной ипотеки "стимулировало" некоторые компании поднять цену на жильё.
При такой схеме усилия государства про обеспечению населения квартирами могут оказаться тщетными, о чём и предупредил Путин, попросив "реагировать" на выявленное удорожание квадратных метров.
Буквально за сутки после выступления крупнейшие российские девелоперы "просели" в стоимости своих акций:
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.