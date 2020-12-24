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"Слово президента": речь Путина "уронила" акции девелоперов

Экономика

Мнение Владимира Путина о том, что рынок недвижимости и его игроков стоит проконтролировать во избежание завышения цен, мгновенно отозвалось эхом на фондовых биржах.

"Слово президента": речь Путина "уронила" акции девелоперов

Напомним суть выступления Путина: президент отметил, что введение льготной ипотеки "стимулировало" некоторые компании поднять цену на жильё.

При такой схеме усилия государства про обеспечению населения квартирами могут оказаться тщетными, о чём и предупредил Путин, попросив "реагировать" на выявленное удорожание квадратных метров.

Буквально за сутки после выступления крупнейшие российские девелоперы "просели" в стоимости своих акций:

  • ПИК (ключевой девелопер по объёмам строительства) потерял примерно 0,9%;
  • ЛСР (второй по объёмам девелопер) сумел "упасть" на 1,97%;
  • акции ГК "Самолёт" "спикировали" на "нулевой рост", хотя до этого росли в пределах процента.

Автор: Константин Шапров
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