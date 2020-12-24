"Слово президента": речь Путина "уронила" акции девелоперов

Мнение Владимира Путина о том, что рынок недвижимости и его игроков стоит проконтролировать во избежание завышения цен, мгновенно отозвалось эхом на фондовых биржах.

Напомним суть выступления Путина: президент отметил, что введение льготной ипотеки "стимулировало" некоторые компании поднять цену на жильё.

При такой схеме усилия государства про обеспечению населения квартирами могут оказаться тщетными, о чём и предупредил Путин, попросив "реагировать" на выявленное удорожание квадратных метров.

Буквально за сутки после выступления крупнейшие российские девелоперы "просели" в стоимости своих акций: