В понедельник у правительства США могут кончиться деньги

Отказ президента США Дональда Трампа от подписания пакета расходов в размере $2,3 трлн долларов, одобренного конгрессом, означает, что части федерального правительства, возможно, придется закрыться уже в понедельник, так как у него попросту закончатся деньги.
Аналитики Reuters спрогнозировали последствия "демарша президента":
пособия по безработице, выплачиваемые примерно 14 миллионам американцев в рамках пандемических программ, должны прекратиться в субботу. Если программа "встанет", люди, потерявшие работу, лишатся средств к существованию.
Прекратит действовать мораторий на выселение — он заканчивается 31 декабря.
федеральное правительство уже закупило 400 миллионов доз вакцины COVID-19 у Moderna и Pfizer, но нуждается в дополнительных средствах для приобретения новых доз. Если денег не будет, провакцинировать смогут только 200 млн американцев.
предыдущие остановки привели к массовым увольнениям работников центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), одного из агентств, которое в настоящее время возглавляет борьбу с пандемией коронавируса. С понедельника есть шанс пополнить ряды новыми безработными.
Соединенные Штаты не смогут выплачивать зарплату военнослужащим и гражданскому персоналу.
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