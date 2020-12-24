В понедельник у правительства США могут кончиться деньги

Отказ президента США Дональда Трампа от подписания пакета расходов в размере $2,3 трлн долларов, одобренного конгрессом, означает, что части федерального правительства, возможно, придется закрыться уже в понедельник, так как у него попросту закончатся деньги.

Аналитики Reuters спрогнозировали последствия "демарша президента":

Пандемическая экономическая помощь:

пособия по безработице, выплачиваемые примерно 14 миллионам американцев в рамках пандемических программ, должны прекратиться в субботу. Если программа "встанет", люди, потерявшие работу, лишатся средств к существованию.

Прекратит действовать мораторий на выселение — он заканчивается 31 декабря.

Распределение вакцин:

федеральное правительство уже закупило 400 миллионов доз вакцины COVID-19 у Moderna и Pfizer, но нуждается в дополнительных средствах для приобретения новых доз. Если денег не будет, провакцинировать смогут только 200 млн американцев.

Здравоохранение:

предыдущие остановки привели к массовым увольнениям работников центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), одного из агентств, которое в настоящее время возглавляет борьбу с пандемией коронавируса. С понедельника есть шанс пополнить ряды новыми безработными.

Точно такая же перспектива у всех организаций и предприятий, финансируемых из бюджета.

Военные:

Соединенные Штаты не смогут выплачивать зарплату военнослужащим и гражданскому персоналу.

Аналогичная ситуация у ФБР и других правоохранительных органов.

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