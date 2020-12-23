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Росстат: сахар и масло подешевели, яйца подорожали

Экономика

В среднем по России за прошедшую неделю немного подешевели сахар и подсолнечное масло, зато подорожали куриные яйца, отмечает Росстат.

Росстат: сахар и масло подешевели, яйца подорожали

За неделю с 15 по 21 декабря цены на сахар-песок снизились в среднем на 3,2%, подсолнечное масло стало дешевле на 1%, сообщается в опубликованной Росстатом оценке индекса потребительских цен. При этом отмечается, что в некоторых регионах России цены не изменились вовсе, а в других — даже выросли.

Самый сильный рост цен за прошедшую неделю коснулся куриных яиц (3,2%), огурцов (10%) и помидоров (6,4%). Зато чуть-чуть подешевела баранина и свинина — на 0,2%. Цены на гречневую крупу и сметану остались без изменений.

Ранее президент России Владимир Путин с возмущением отреагировал на то, что за последние месяцы цена сахара выросла более чем на 70%, а подсолнечного масла — на 23%. Глава государства обязал правительство принять меры для сдерживания роста цен на базовые продукты питания. "Вы знаете, что делать", — сказал он кабинету министров.

Автор: Людмила Черткова
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