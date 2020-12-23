Представители застройщиков и риелторы, почувствовавшие уверенность после объявления о льготной ипотеке и поднявшие цены на жильё, могут в скором времени оказаться в поле зрения государства.
Власти должны своевременно реагировать на случаи повышения цен, высказался Владимир Путин. Напомним, ранее власти ввели ипотеку по льготной ставке в 6,5%, мера оказалась эффективной.
"Как только, вы знаете, все участники рынка увидели, что объём кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, рынок соответствующим образом отреагировал", — отметил Путин.
Поэтому, подчеркнул глава государства, рост цен может обесценить усилия государства по помощи людям. В итоге с хорошим жильём окажутся меньше граждан.
"Нужно самым внимательным образом смотреть и соответствующим образом реагировать. Имею в виду прежде всего возможности отрасли", — напомнил президент.
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