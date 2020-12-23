Путин попросил реагировать на случаи подорожания жилья

Представители застройщиков и риелторы, почувствовавшие уверенность после объявления о льготной ипотеке и поднявшие цены на жильё, могут в скором времени оказаться в поле зрения государства.

Власти должны своевременно реагировать на случаи повышения цен, высказался Владимир Путин. Напомним, ранее власти ввели ипотеку по льготной ставке в 6,5%, мера оказалась эффективной.

"Как только, вы знаете, все участники рынка увидели, что объём кредитных ресурсов выделяется приличный, количество обращений очень большое, рынок соответствующим образом отреагировал", — отметил Путин.

Поэтому, подчеркнул глава государства, рост цен может обесценить усилия государства по помощи людям. В итоге с хорошим жильём окажутся меньше граждан.