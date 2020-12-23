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Круговорот рубля в природе: россияне снова удивили ЦБ

Экономика

Несмотря на все попытки "удержать" россиян в рамках рубля, банковская система страны снова терпит фиаско. По данным статистики ЦБ РФ, доступной всем желающим на сайте организации, только за ноябрь россияне вывели 586 млрд рублей.

Круговорот рубля в природе: россияне снова удивили ЦБ

С деньгами россияне поступают привычным образом: часть переводят в валюту (рост валютных вкладов на 1,4 млрд долларов), часть "уводят в кеш". Обе стратегии губительны для банковской системы: огромный оборот наличности сложнее контролировать, а долларовые вклады "ставят крест" на всех действиях по укреплению рубля.

Логично, что с ростом объёма наличности в стране растёт и инфляция, а за ней растут и цены, "добивая" личные финансы россиян. Только на начало декабря цены (по официальным данным) выросли минимум на 4,6%, а к концу года ожидается рост на 4,8%.

В наличные деньги россияне вывели дополнительные 2,9 трлн рублей, увеличив тем самым их объём на 26%. Получившаяся "волна" может повлиять на рынок самым неожиданным образом, например, увеличить цену квадратного метра недвижимости.

Но самый "жуткий" сценарий для ЦБ — тот, при котором владельцы больших масс наличности поймут, что тратить деньги, по сути, не на что. И предпочтут подождать у моря погоды, "залив" их в долларовые вклады, "замкнув", таким образом, "долларовый круг"…

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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