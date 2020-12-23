Китай нашел огромное месторождение природного газа

Огромное газовое месторождение с запасами, оцененными более чем в 100 000 млн кубометров, обнаружено в Уйгурском автономном районе Синьян на северо-западе Китая.

Об этом со ссылкой на местное отделение государственной нефтяной компании PetroChina — крупнейшего отечественного производителя сырой нефти, — сообщает агентство "Синьхуа".

Предварительное исследование показало, что месторождение занимает площадь 156 миллионов квадратных метров в бассейне Джунгар в провинции Синьцзян, одном из крупнейших осадочных бассейнов на северо-западе Китая.

"Месторождение содержит 109 млрд кубометров газа, — отметил Хо Цзинь, исполнительный директор филиала PetroChina в Синьцзяне. — Открытие знаменует собой прорыв в разведке газа на южном краю бассейна Джунгар, что еще больше обеспечит поставки газа нашей компанией и будет способствовать стабильности и процветанию региона.

Ожидается, что теперь Китай сможет производить 610 тысяч кубических метров природного газа и 106,3 кубических метров сырой нефти в день.

На этом фоне специализированный портал OilPrice напомнил, что на прошлой неделе еще одна дочерняя компания PetroChina сообщила, что в этом году увеличила добычу природного газа.

"В настоящее время Китай является одним из крупнейших импортеров природного газа в мире, и его спрос на топливо продолжает расти, — пишет OilPrice. — Так, с 2010 по 2018 год импорт природного газа в Китай вырос с 15 до 45% от общего объема поставок".

Поскольку потребление природного газа намного превышает потребление внутри страны, Китай в течение последних трех лет искал способы увеличения собственного производства.