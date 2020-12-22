Новый вариант помощи населению России предложили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив. Задумка проста: нужно освободить пенсионеров и всех, чьи доходы не дотягивают до МРОТ, от НДС на продукты питания.
Идею прокомментировал в специальном письме директор Института Максим Петунин. По данным RT, он уже отправил письмо в Минпромторг.
Логика предложения проста: неоднократно говорилось, что у пенсионеров и людей с плохим достатком львиная доля средств уходит именно на продукты. Так что автоматический возврат НДС (например, при оплате картой) был бы существенной помощью. Вопрос лишь в том, какие нужны лимиты, чтобы идеей не воспользовались с целью "лёгкой наживы" другие граждане.
Насколько эффективен такой вариант помощи? Рассказывает Валерий Рязанский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Эксклюзивный комментарий для "Правды. Ру".
"Я считаю, что это нереализуемое предложение технологически, потому что смешивать товар и продукты на полках магазина с НДС и без НДС очень сложно", — комментирует Рязанский.
Эксперт отмечает, что идея понятна: можно сделать жизнь малоимущих людей более комфортной. Но лучше помогать прямыми адресными поддерживающими действиями, чем "внедряться" в систему рыночной экономики. Есть, например, повышающие социальные выплаты, компенсационные льготы на коммунальные платежи, единовременные, разовые выплаты и так далее.
Так что данное предложение вряд ли будет реализовано, уверен Рязанский.
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Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.