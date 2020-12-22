Эксперт об отмене НДС на продукты: "Технически нереализуемо"

Новый вариант помощи населению России предложили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив. Задумка проста: нужно освободить пенсионеров и всех, чьи доходы не дотягивают до МРОТ, от НДС на продукты питания.

Идею прокомментировал в специальном письме директор Института Максим Петунин. По данным RT, он уже отправил письмо в Минпромторг.

Логика предложения проста: неоднократно говорилось, что у пенсионеров и людей с плохим достатком львиная доля средств уходит именно на продукты. Так что автоматический возврат НДС (например, при оплате картой) был бы существенной помощью. Вопрос лишь в том, какие нужны лимиты, чтобы идеей не воспользовались с целью "лёгкой наживы" другие граждане.

Насколько эффективен такой вариант помощи? Рассказывает Валерий Рязанский, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике. Эксклюзивный комментарий для "Правды. Ру".

Идея понятна, реализация — невероятно сложна

"Я считаю, что это нереализуемое предложение технологически, потому что смешивать товар и продукты на полках магазина с НДС и без НДС очень сложно", — комментирует Рязанский.

Эксперт отмечает, что идея понятна: можно сделать жизнь малоимущих людей более комфортной. Но лучше помогать прямыми адресными поддерживающими действиями, чем "внедряться" в систему рыночной экономики. Есть, например, повышающие социальные выплаты, компенсационные льготы на коммунальные платежи, единовременные, разовые выплаты и так далее.

Так что данное предложение вряд ли будет реализовано, уверен Рязанский.

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