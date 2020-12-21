США ввели санкции против российских и китайских компаний

Министерство торговли США ввело ограничения для российских и китайских компаний, которые, по мнению ведомства, "являются военными пользователями".

В новый санкционный список вошли 58 китайских и 45 российских компаний, которым США ограничили возможность приобретать некоторые американские товары и технологии. Среди российских компаний оказались Министерство обороны и Служба внешней разведки, Ростех, институты Росатома, предприятия, входящие в Объединённую авиастроительную корпорацию, Специальный лётный отряд "Россия" и другие.

"Правительство США определило, что данные компании являются военными пользователями для целей военного назначения", — цитирует ТАСС главу Минторга США Уилбура Росса.

В ведомстве намерены "противодействовать усилиям России и КНР в области их дестабилизирующих военных программ".