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США ввели санкции против российских и китайских компаний

Экономика

Министерство торговли США ввело ограничения для российских и китайских компаний, которые, по мнению ведомства, "являются военными пользователями".

США ввели санкции против российских и китайских компаний

В новый санкционный список вошли 58 китайских и 45 российских компаний, которым США ограничили возможность приобретать некоторые американские товары и технологии. Среди российских компаний оказались Министерство обороны и Служба внешней разведки, Ростех, институты Росатома, предприятия, входящие в Объединённую авиастроительную корпорацию, Специальный лётный отряд "Россия" и другие.

"Правительство США определило, что данные компании являются военными пользователями для целей военного назначения", — цитирует ТАСС главу Минторга США Уилбура Росса.

В ведомстве намерены "противодействовать усилиям России и КНР в области их дестабилизирующих военных программ".

"Мы уже забыли, как это — жить без санкций. Поэтому ничего нового. Очередной виток недружественных действий и дополнительный стимул для нас работать еще лучше", — прокомментировали действия американской стороны в Ростехе.

Автор: Людмила Черткова
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