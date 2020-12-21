Дан прогноз курса рубля на начало 2021 года

Наступившая неделя на мировом рынке финансов будет короткой из-за католического рождества. Отчасти поэтому курс рубля в ближайшие дни никаких потрясений не испытает.
Ожидается, что начало нового года для российской валюты будет "спокойным":
Такой прогноз озвучил Марк Гойхман, аналитик TeleTrade.
По его словам, "настроение инвесторов остается в позитивным":
Оно диктуется ожиданием будущего действия начавшейся вакцинации и принятия уже до конца декабря Конгрессом США дополнительных денежных стимулов на сумму $900 млрд.
Аналитик уверен:
этот настрой сохранится и на следующей неделе, поскольку
- индекс американских акций S&P500 находится на исторических максимумах — выше 3700 пунктов, нефть марки Brent стоит больше $52 за баррель —
- оба эти показателя, "вернулись на допандемический уровень".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.