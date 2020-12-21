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Дан прогноз курса рубля на начало 2021 года

Экономика » Прогнозы и статистика

Наступившая неделя на мировом рынке финансов будет короткой из-за католического рождества. Отчасти поэтому курс рубля в ближайшие дни никаких потрясений не испытает.

Дан прогноз курса рубля на начало 2021 года

Ожидается, что начало нового года для российской валюты будет "спокойным":

  • 72,5 — 74,7 рублей будет стоить доллар,
  • 88,3 — 90,8 — евро.

Такой прогноз озвучил Марк Гойхман, аналитик TeleTrade.

По его словам, "настроение инвесторов остается в позитивным":

Оно диктуется ожиданием будущего действия начавшейся вакцинации и принятия уже до конца декабря Конгрессом США дополнительных денежных стимулов на сумму $900 млрд.

Аналитик уверен:

этот настрой сохранится и на следующей неделе, поскольку

  • индекс американских акций S&P500 находится на исторических максимумах — выше 3700 пунктов, нефть марки Brent стоит больше $52 за баррель —
  • оба эти показателя, "вернулись на допандемический уровень".

 

Автор: Ольга Лебедева
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