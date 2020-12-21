Дан прогноз курса рубля на начало 2021 года

Наступившая неделя на мировом рынке финансов будет короткой из-за католического рождества. Отчасти поэтому курс рубля в ближайшие дни никаких потрясений не испытает.

Ожидается, что начало нового года для российской валюты будет "спокойным":

72,5 — 74,7 рублей будет стоить доллар,

88,3 — 90,8 — евро.

Такой прогноз озвучил Марк Гойхман, аналитик TeleTrade.

По его словам, "настроение инвесторов остается в позитивным":

Оно диктуется ожиданием будущего действия начавшейся вакцинации и принятия уже до конца декабря Конгрессом США дополнительных денежных стимулов на сумму $900 млрд.

Аналитик уверен: