Почему не стоит брать кредит на Новый год?

В сложившейся ситуации кредит перед Новым годом лучше не брать, поскольку это только добавит негатива новогодним праздникам.

Такое мнение высказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его словам, от займов лучше отказаться, если нет ясности относительно возвращения денег банку.