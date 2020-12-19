В сложившейся ситуации кредит перед Новым годом лучше не брать, поскольку это только добавит негатива новогодним праздникам.
Такое мнение высказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. По его словам, от займов лучше отказаться, если нет ясности относительно возвращения денег банку.
"Во-первых, банки перед Новым годом создают различные интересные кредитные предложения, и клиенты в предвкушении праздников зачастую даже не читают условия договора. Они могут быть хорошими, но предусматривать жёсткие меры в случае просрочек", — объяснил эксперт.
Лидер группы "Ленинград" задал вопрос президенту на ежегодной пресс-конференции.