Авиакомпания "Победа" будет летать "в никуда"

Авиакомпания "Победа" решила перенять зарубежный опыт и ввести полёты "в никуда".

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на представителей лоукостера.

"Не мы придумали выполнять такие полеты. Это общемировой тренд, который "Победа" решила поддержать. Есть авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам. Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва — Москва", — сообщают в авиакомпании.

Первый рейс планируется 19 декабря. Билеты на него были выкуплены за восемь минут.