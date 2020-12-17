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США назвали Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами

Экономика » Правила игры

США назвали Швейцарию и Вьетнам "валютными манипуляторами", обвинив эти страны в интервенциях, направленных на ограничение роста их валют по отношению к доллару.

США назвали Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами

В опубликованном полугодовом отчёте Минфина Соединённых Штатов написано, что

"Принимая решение, США смотрят на то, насколько страна вмешивается в валютные рынки, размер ее торгового профицита с США, а также более широкий показатель торговли, который включает финансовые потоки. Помимо Швейцарии и Вьетнама ряд других стран также заслуживают мониторинга:

  • Китай, Япония, Южная Корея, Германия, Тайвань, Таиланд и Индия.

Что, по мнению США, сделали Швейцария и Вьетнам?

Швейцария

В случае Швейцарии США заявили, что положительное сальдо торгового баланса страны с США выросло за 12 месяцев, частично из-за резкого роста экспорта золота в первой половине 2020 года, поскольку американские инвесторы, напуганные пандемией, скупили то, что считается менее рискованным активом.

Усилия Швейцарии компенсировать всплеск спроса на швейцарский франк, считающийся "валютой — убежищем", также привели к интервенциям на валютных рынках, составившим 14% от объема экономического производства страны, заявили в США.

"Интервенция была "значительно больше, чем в предыдущие периоды", — констатируют американские аналитики.

Швейцарцы утверждали, что внезапный всплеск стоимости франка повредит экономике страны, выражая приверженность своей практике, которая включает в себя покупку большого количества американских акций.

Но США заявили, что Швейцария должна использовать" более сбалансированную " политику для достижения своих целей.

Вьетнам

США заявили, что Вьетнам, куда многие фирмы переехали, чтобы избежать тарифов, которые Штаты ввели на китайские товары в 2018 и 2019 годах, активизировал свои интервенции на валютных рынках в течение 12 месяцев до июня 2020 года.

В докладе отмечается, что чиновники хотят ограничить рост курса донга по мере увеличения его торговли с США, тем самым "получая несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле".

Вьетнам предпочёл не отвечать на упрёки.

И что теперь?

В своем заявлении министр финансов США Стивен Мнучин предупредил, что США будут подталкивать Вьетнам и Швейцарию к изменению своей практики, утверждая, что они угрожают навредить американским предприятиям и рабочим.

"Министерство финансов предприняло сегодня решительный шаг для обеспечения экономического роста и возможностей для американских рабочих и предпринимателей", — добавил Мнучин. — Казначейство будет следить за своими выводами в отношении Вьетнама и Швейцарии, чтобы работать над устранением практики, которая создает несправедливые преимущества для иностранных конкурентов."

Автор: Ольга Лебедева
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