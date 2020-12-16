Цена биткоина достигла исторического максимума

Цена биткоина обновила исторический максимум. Впервые криптовалюта стала стоить дороже 20 тысяч долларов.

Как сообщает ТАСС, в ходе торговой сессии биткоин в течение дня подорожал на 6,44% и к 17:17 часам по московскому времени достиг отметки в 20 695 долларов.

Lenta. ru отмечает, что в целом в течение этого года криптовалюта прибавила в стоимости более чем на 170%.

Предыдущий рекорд биткоин обновлял в конце ноября 2020 года, тогда его стоимость составляла 19 857,03 доллара.