Россияне, ставшие банкротами, вновь обращаются за кредитами

По данным экспертов, 46% тех, кто списал долги по кредитам через личное банкротство, вновь обращаются за кредитами и займами.

Как сообщает Тelegram-канал "ГлавМедиа", такие данные привели эксперты и банкстеры, участвовавшие в Zoom-форуме "Банкинг в условиях кризиса". В число указанных экспертами граждан входят также те, кто получил прощение долгов от кредитной организации, а также по суду.

Эксперты считают, что граждане "подсели на инструмент".

Авторы канала отмечают, что на сегодняшний день россияне должны кредитным организациям 19,6 триллиона рублей.