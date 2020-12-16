По данным экспертов, 46% тех, кто списал долги по кредитам через личное банкротство, вновь обращаются за кредитами и займами.
Как сообщает Тelegram-канал "ГлавМедиа", такие данные привели эксперты и банкстеры, участвовавшие в Zoom-форуме "Банкинг в условиях кризиса". В число указанных экспертами граждан входят также те, кто получил прощение долгов от кредитной организации, а также по суду.
Эксперты считают, что граждане "подсели на инструмент".
Авторы канала отмечают, что на сегодняшний день россияне должны кредитным организациям 19,6 триллиона рублей.
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