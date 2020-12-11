Банк России в течение одного дня отозвал лицензии у двух банков. Причиной послужили серьёзные нарушения законодательства.
Как сообщает портал 1prime.ru, санкции коснулись петрозаводского банка "Онего" и московского коммерческого банка "ФинТех".
Отмечается, что оба банка нарушали законы, регламентирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России. Кроме того, банки нарушили законы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В частности, "Онего", уличили в проведении непрозрачных банковских операций в пользу нелегальных онлайн-казино, тотализаторов и букмекерских контор. Кроме того, былизамечены подозрительные операции по переводу средств за рубеж.
"Онего" будет обязан вернуть вкладчикам средства, в то время как "ФинТех" не является участником системы страхования вкладов.
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