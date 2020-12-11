Центробанк в течение одного дня отозвал лицензии у двух банков

Банк России в течение одного дня отозвал лицензии у двух банков. Причиной послужили серьёзные нарушения законодательства.

Как сообщает портал 1prime.ru, санкции коснулись петрозаводского банка "Онего" и московского коммерческого банка "ФинТех".

Отмечается, что оба банка нарушали законы, регламентирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России. Кроме того, банки нарушили законы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, "Онего", уличили в проведении непрозрачных банковских операций в пользу нелегальных онлайн-казино, тотализаторов и букмекерских контор. Кроме того, былизамечены подозрительные операции по переводу средств за рубеж.

"Онего" будет обязан вернуть вкладчикам средства, в то время как "ФинТех" не является участником системы страхования вкладов.