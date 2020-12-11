Дефицит бюджета США вырос на 25% за два месяца

Дефицит бюджета США за октябрь и ноябрь вырос на 25% относительно аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщает издание fbm.ru, по данным американского минфина, за указанные два месяца дефицит вырос до до 430 миллиардов долларов. Рост дефицита связывают с сокращением налоговых поступлений, а также ростом расходов в связи с пандемией коронавируса.

За прошлый финансовый год дефицит американского бюджета достиг трёх триллионов долларов. Отмечается, что треть этой суммы ушла на восстановление экономики из-за пандемии.