Банк России отозвал лицензию у страховой группы "Спасские ворота-М". Компания должна прекратить деятельность.
Как сообщает издание regnum. ru, группа была основана в 1922 году и осуществляла деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.
В Банке России отметили, что группа лишилась лицензии из-за неоднократных нарушений требований законодательства. Теперь компания должна прекратить деятельность, а также исполнить свои обязательства по уже заключённым договорам.
Ранее лицензия была отозвана у страховой компании ООО "Национальная страховая группа — "Росэнерго".
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