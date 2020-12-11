У страховой группы "Спасские ворота-М" Банк России отозвал лицензию

Банк России отозвал лицензию у страховой группы "Спасские ворота-М". Компания должна прекратить деятельность.

Как сообщает издание regnum. ru, группа была основана в 1922 году и осуществляла деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.

В Банке России отметили, что группа лишилась лицензии из-за неоднократных нарушений требований законодательства. Теперь компания должна прекратить деятельность, а также исполнить свои обязательства по уже заключённым договорам.

Ранее лицензия была отозвана у страховой компании ООО "Национальная страховая группа — "Росэнерго".