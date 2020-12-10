Правительство упростит процедуру получения налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку.
Как сообщает "Российская газета", о планируемых изменениях стало известно во время заседания правительства 10 декабря.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для получения права на вычет достаточно будет заполнить соответствующее заявление в личном кабинете налогоплательщика. Отмечается, что заявление будет сформировано автоматически.
Теперь не нужно будет документально подтверждать право на получение вычета, система ФНС автоматически обработает необходимую информацию.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.