Правительство упростит получение налогового вычета при покупке жилья

Правительство упростит процедуру получения налогового вычета при покупке квартиры в ипотеку.

Как сообщает "Российская газета", о планируемых изменениях стало известно во время заседания правительства 10 декабря.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для получения права на вычет достаточно будет заполнить соответствующее заявление в личном кабинете налогоплательщика. Отмечается, что заявление будет сформировано автоматически.

Теперь не нужно будет документально подтверждать право на получение вычета, система ФНС автоматически обработает необходимую информацию.