Тарифы на коммунальные услуги в 2021 году вырастут в среднем на 4%

В следующем году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в среднем вырастут на четыре процента.

Как сообщают "Известия", повышение тарифов произойдёт 1 июля. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королёв подчеркнул, что с 1 января повышения цен на "коммуналку" не будет.

В то же время правительством для каждого региона предусмотрен свой предельный индекс повышения цен на коммунальные услуги, и в зависимости от субъекта он отличается. Королёв отметил, что ФАС регулярно проводит мониторинг соблюдения индексов.