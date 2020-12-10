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Британская компания превратила в миллионеров десятки сотрудников

Экономика

Мэтт Моулдинг, основатель британского конгломерата электронной коммерции The Hut Group, превратил десятки своих сотрудников в миллионеров, подарив им акции компании.

Британская компания превратила в миллионеров десятки сотрудников

Об этом сообщает The Mirror.

"Акции были на 100% отданы, никто ничего не должен был платить. Мы действительно изменили много жизней", - цитирует издание слова Моулдинга. 

За последние 10 лет около 430 сотрудников (от администраторов до секретарей и складских работников) получили акции компании совершенно бесплатно. 

Например, водитель, проработавший в The Hut Group менее двух лет, получил 40 тысяч фунтов стерлингов ($53 тысяч).

По словам главы корпорации, "непредвиденные доходы от акций уже превратили 74 работников фирмы в миллионеров":

"Мы создали больше миллионеров, чем любая другая компания в британской корпоративной истории, - заявил Моулдинг. - И их число среди наших сотрудников будет продолжать расти".

Из почти 1 миллиарда фунтов стерлингов (1 300 миллионов долларов) в акциях, зарезервированных для персонала, около 175 миллионов фунтов стерлингов (233 миллиона долларов) еще предстоит распределить.

"Некоторые из тех, кто выиграет от этих оставшихся денег, будут выпускниками колледжей, которые получат "изменяющие жизнь суммы", - говорит Моулдинг.

 

 

Автор: Ольга Лебедева
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