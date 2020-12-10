Британская компания превратила в миллионеров десятки сотрудников

Мэтт Моулдинг, основатель британского конгломерата электронной коммерции The Hut Group, превратил десятки своих сотрудников в миллионеров, подарив им акции компании.

Об этом сообщает The Mirror.

"Акции были на 100% отданы, никто ничего не должен был платить. Мы действительно изменили много жизней", - цитирует издание слова Моулдинга.

За последние 10 лет около 430 сотрудников (от администраторов до секретарей и складских работников) получили акции компании совершенно бесплатно.

Например, водитель, проработавший в The Hut Group менее двух лет, получил 40 тысяч фунтов стерлингов ($53 тысяч).

По словам главы корпорации, "непредвиденные доходы от акций уже превратили 74 работников фирмы в миллионеров":

"Мы создали больше миллионеров, чем любая другая компания в британской корпоративной истории, - заявил Моулдинг. - И их число среди наших сотрудников будет продолжать расти".

Из почти 1 миллиарда фунтов стерлингов (1 300 миллионов долларов) в акциях, зарезервированных для персонала, около 175 миллионов фунтов стерлингов (233 миллиона долларов) еще предстоит распределить.