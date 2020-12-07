К Новому году вырастут цены на некоторые продукты

Ежегодно перед новогодними праздниками поставщики повышают цены на продукты в среднем на 15%-20%. Этот год не станет исключением.

Эксперты утверждают, что красная икра может подорожать на 40%. И дело не только в кризисе и пандемии коронавируса, а в низком вылове икры на Дальнем Востоке. Плохой урожай в этом году спровоцирует рост цен на подсолнечное масло и сахар.