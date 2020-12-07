Ежегодно перед новогодними праздниками поставщики повышают цены на продукты в среднем на 15%-20%. Этот год не станет исключением.
Эксперты утверждают, что красная икра может подорожать на 40%. И дело не только в кризисе и пандемии коронавируса, а в низком вылове икры на Дальнем Востоке. Плохой урожай в этом году спровоцирует рост цен на подсолнечное масло и сахар.
"Возможно, в конце 2020 года цены еще вырастут, но многое зависит от покупательской способности людей. Год был непростой, многие люди потеряли работу, доходы населения упали. Поэтому ритейлеры, скорее всего, будут следить за спросом и формировать предложение исходя из него", — отметил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.
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