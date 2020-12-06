Олег Тиньков близок к полному выздоровлению

Российский банкир Олег Тиньков недавно перенёс трансплантацию костного мозга. Ранее у него диагностировали рак крови.

Медики говорят, что бизнесмен сможет полностью восстановиться после лейкемии уже в 2021 году.