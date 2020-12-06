Российский банкир Олег Тиньков недавно перенёс трансплантацию костного мозга. Ранее у него диагностировали рак крови.
Медики говорят, что бизнесмен сможет полностью восстановиться после лейкемии уже в 2021 году.
"В общем, полное выздоровление уходит куда-то в середину 2021 года… Чувствую, кстати, себя нормально, но начался GVHD, или как говорят по-русски "реакция транспланта против хозяина". Месяц назад меня полностью сняли с иммуносапрессии, и это дало о себе знать", — написал Тиньков.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.