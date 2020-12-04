По данным Московской биржи, курс российского рубля по отношению к доллару и евро уверенно пошёл вверх. Причина укрепления нашей валюты — решение ОПЕК+ об увеличении объёмов нефтедобычи.
Это первый рост рубля начиная с сентября текущего года.
На момент публикации доллар уже подешевел на 68 копеек, а евро — на 59.
По словам Богдана Зварича, аналитика Промсвязьбанка "доллар ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установил трехмесячные минимумы" (цитата РИА "Новости").
Народная артистка РСФСР не желает зла своему неверному супругу.