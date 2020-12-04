Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару

По данным Московской биржи, курс российского рубля по отношению к доллару и евро уверенно пошёл вверх. Причина укрепления нашей валюты — решение ОПЕК+ об увеличении объёмов нефтедобычи.

Это первый рост рубля начиная с сентября текущего года.

На момент публикации доллар уже подешевел на 68 копеек, а евро — на 59.

По словам Богдана Зварича, аналитика Промсвязьбанка "доллар ушел ниже поддержки, расположенной на уровне 75 рублей, и установил трехмесячные минимумы" (цитата РИА "Новости").

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