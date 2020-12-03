ОПЕК+ согласовал ежемесячное увеличение добычи нефти

Участники ОПЕК+ наконец достигли консенсуса по увеличению добычи нефти. Наращивание объёмов начнется с января 2021 года.

Международная межправительственная организация стран-экспортеров нефти достигла соглашения об увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, начиная с января 2021 года. Кроме этого, принято решение проводить ежемесячно встречи стран — участниц ОПЕК+ на министерском уровне, чтобы контролировать ситуацию на рынке и своевременно вносить корректировки.

"Если мы сегодня приняли решение, что все вместе увеличиваем объём добычи на 500 тыс. баррелей в январе, то доля России составляет в этом 125 тыс. баррелей", — цитирует ТАСС российского вице-премьера Александра Новака по итогам сегодняшней встречи.

Весной попытка стран — участниц ОПЕК+ договориться по дальнейшему регулированию мировой нефтедобычи не увенчалась успехом. Рынок отреагировал обвалом цен на нефть более чем в два раза.