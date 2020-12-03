Обозначены сроки восстановления доходов россиян

Эксперты назвали сроки восстановления доходов россиян после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Как сообщает lenta. ru, ждать восстановления реальных располагаемых доходов россиян стоит не ранее, чем в 2022 году. Такого мнения придерживается главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова.

По итогам уходящего года доходы граждан упали в среднем на пять процентов, а в будущем стоит ожидать их восстановления не более чем на два процента. Это связано с подавленным состоянием экономической активности в стране.

Отмечается, что предпосылок для форсированного восстановления доходов пока не наблюдается.