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Эксперт: "Новогодние игрушки — это капиталоёмкое производство"

Экономика

Сверкающие ёлочные шары, нарядные гирлянды, оригинальные игрушки… Каждый год в канун новогодних праздников на прилавках магазинов появляется огромное количество ёлочных украшений. Новогодний декор помогает сделать интерьер не только уютным, но и эксклюзивным.

Эксперт: "Новогодние игрушки — это капиталоёмкое производство"

Об особенностях производства новогодних игрушек в России в интервью "Правде.Ру" рассказал директор центра развития потребительского рынка московской школы управления Сколково Илья Вадимович Ломакин-Румянцев.

"Новогодние игрушки — это трудоёмкое и капиталоёмкое производство. Сегодня в России отсутствует довольно много производств отсутствует в полном объёме. Относительно недавно после большого перерыва возобновилось производство самолётов. Автостроение в основном представляет собой локализацию иностранных производств.

Аналогичная ситуация сложилась и в стекольной промышленности. Сейчас стекольщики в основном сориентировались на выпуск бутылок для пищевых напитков. Это массовое регулярное производство.

Также надо учитывать то, что новогодние игрушки — это товар сезонного спроса. В этом смысле это не самое эффективное производство. Нужно дождаться момента, когда можно будет начать продажу этого товара. Легко ошибиться, если, например, художник сработал не самым лучшим образом, или производитель выбрал не те каналы реализации.

Производства Китая в этом плане оказываются наиболее эффективными. Это такой нишевой товар.

Раньше у нас были прекрасные стеклодувы, замечательные мастера, производящие мягкие и деревянные игрушки. Будем надеяться, что когда-нибудь это мастерство снова у нас возродится. Мы пережили период, когда практически весь товар приходилось импортировать. Теперь у нас что-то своё появилось", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

 

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Автор: Снежана Шахова
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