В Центробанке рассказали о том, как возросло число финансовых пирамид в интернете за последний год.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства, пандемия коронавируса спровоцировала рост числа финансовых пирамид в интернете, многие из которых выдают себя за иностранные проекты.
Так, за девять месяцев текущего года, доля таких проектов составила около 46%, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.
Четверть от общего числа пирамид составляют проекты, связанные с несуществующими криптовалютами. Также распространены предложения вложиться в якобы высокодоходный бизнес.
Для раскрутки подобных сомнительных систем чаще всего используются соцсети и онлайн-игры.
С начала года Центробанк выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид.
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