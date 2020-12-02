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Центробанк рассказал о росте числа финансовых пирамид в интернете

Экономика

В Центробанке рассказали о том, как возросло число финансовых пирамид в интернете за последний год.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства, пандемия коронавируса спровоцировала рост числа финансовых пирамид в интернете, многие из которых выдают себя за иностранные проекты.

Так, за девять месяцев текущего года, доля таких проектов составила около 46%, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

Четверть от общего числа пирамид составляют проекты, связанные с несуществующими криптовалютами. Также распространены предложения вложиться в якобы высокодоходный бизнес.

Для раскрутки подобных сомнительных систем чаще всего используются соцсети и онлайн-игры.

С начала года Центробанк выявил 140 организаций с признаками финансовых пирамид.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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