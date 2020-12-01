В Госдуму внесён законопроект о налоге на криптовалюты

В Государственную Думу внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют.

Как сообщает РИА "Новости", документ предусматривает введение в законодательство норм налогообложения в сфере криптовалют с 1 января.

Отмечается, что изменения в Налоговом кодексе признают криптовалюту имуществом, что позволит её владельцам рассчитывать на юридическую защиту, а также отстаивать свои имущественные права в суде.

Доходы с операций с криптовалютами будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Однако, операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС.

Россияне, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны заявлять о таком праве в налоговые органы, если сумма поступлений или списаний криптовалюты за год составляет более 600 тысяч рублей.

Кроме того, непредоставление информации об операциях с такой валютой, или предоставление недостоверных сведений будет караться штрафом. Несообщение в установленный срок о получении права распоряжаться цифровой валютой и отчёта об операциях с ней повлечёт наложение штрафа в 50 тысяч рублей.

Помимо этого, штрафом будет наказываться неуплата или неполная уплата самого налога на криптовалюту.