Хакамада рассказала о жизни с бизнесменом Сергеем Злобиным

Ирина Хакамада прожила в браке с бизнесменом Сергеем Злобиным 12 лет. Практически всё это время политик помогала своему супругу преодолеть жизненные трудности, связанные с самоубийством его жены.

"Сергей был женат, когда я ушла к нему от первого мужа Валеры. Мы тяжело переживали самовольный уход его супруги из жизни. Я забрала ее ребенка, она состояла на учете у психиатра, как и ее мать. Такая вот генетика. Мы прожили с Сергеем 12 лет. Было очень тяжело: денег не хватало", — призналась Хакамада.

Однако политик подчёркивает, что не держит зла ни на одного из своих бывшей мужей, поскольку они относились к ней хорошо и не обижали её.