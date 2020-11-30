В России продлили мораторий на плановые проверки малого бизнеса

В России до конца будущего года продлили мораторий на плановые проверки для малого бизнеса.

Как сообщает "Российская газета", о соответствующем решении на совещании с заместителями сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Отмечается, что мораторий был продлён по поручению президента Владимира Путина.

В правительстве намерены продолжить поддержку малого бизнеса, в котором занята значительная часть населения страны. Издание отмечает, что малый бизнес является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики.

Таким образом, в соответствии с решением правительства, малый бизнес не будут проверять до 31 декабря 2021 года.