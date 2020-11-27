Россияне стали покупать больше хлеба на фоне падения доходов

Эксперты сообщают о росте продаж хлеба на фоне падения доходов населения. Это произошло впервые за пять лет.

Как сообщает издание dailystorm.ru со ссылкой на Российский союз пекарей, в натуральном выражении продажи хлеба в стране по итогам 2020 года могут вырасти более чем на 60 тысяч тонн.

В союзе связывают рост продаж хлеба падением доходов населения, отмечая, что граждане стали покупать наиболее дешёвые и сытные продукты.

Эксперты утверждают, что объёмы продаж хлеба возрастают в кризисные периоды. В частности, в этом году это может быть связано с падением доходов россиян из-за пандемии коронавируса.

Однако, производители ожидают, что продажи и производство хлеба будут снижаться по мере стабилизации ситуации.