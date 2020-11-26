Deutsche Bank настоятельно рекомендовано сворачивать работу в России

Аналитики департамента финансов американского штата Нью-Йорк, рекомендовали Deutsche Bank отказаться от планов расширения и, по возможности, вообще свернуть бизнес в России.

Об этом сегодня пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой собственные на источники.

По данным издания, руководство банка планировало расширять бизнес в России, несмотря на серию штрафов и череду ошибок. Однако, по информации "осведомленного лица", финансовые аналитики заявляют, что "все усилия, направленные на совершенствование банковских операций недостаточны для того, чтобы вести бизнес с российскими клиентами".

Автор материала объясняет, что сделанные аналитиками рекомендации не могут расцениваться, как руководство к действию. Но при этом могут "привлечь внимание более влиятельных регулирующих органов США" и тогда не исключены серьёзные проблемы для банка, вплоть до судебных разбирательств.

Представитель Deutsche Bank, по сообщению газеты, отказался комментировать диалог с наблюдателями, но сообщил, что банк проводит анализ рисков в отношении нескольких стран, включая Россию.