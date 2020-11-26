Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии

Государственная Дума приняла закон о заморозке накопительной части пенсии до 2023 года. Закон был подписан во время заседания законодательного органа 26 ноября.

Как сообщает РИА "Новости", с 2014 года 6% от зарплаты граждан перечисляются в страховую часть пенсии, а не в накопительную. То есть этими средствами выплачивают пенсию нынешним пенсионерам.

Такая практика должна была продолжиться до 2021 года, но теперь Госдума продлила эту норму до 2023 года. В прошлом году Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому "заморозка" действовала до 2022 года. Нынешний вариант документа был внесён на рассмотрение Думы в конце сентября текущего года.

В пояснительной записке отмечается, что данная мера не уменьшит "объём пенсионных прав застрахованных лиц".