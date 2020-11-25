Цена биткоина резко растёт, приближаясь к историческому максимуму

Цена биткоина во вторник приблизилась к своему историческому максимуму, поднявшись выше $19 тысяч.

Самая популярная криптовалюта мира зафиксировала среднюю цену $19.218 за единицу, увеличившись более чем на 3 % по сравнению с предыдущим днем, согласно индексу CoinDesk.

Таким образом, децентрализованная валюта демонстрирует скачок стоимости на 40% в ноябре и на 160% в годовом исчислении.

Напомним, в декабре 2017 года биткойн зафиксировал исторический максимум - $19 665, прежде чем рухнуть, потеряв четверть своей стоимости за один день.

Эксперты в сфере криптовалют считают, что рост подпитывается спросом на «рискованные активы» на фоне беспрецедентной фискальной и денежно-кредитной стимуляции, предпринимаемой центральными банками для смягчения экономических последствий пандемии covid-19.

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