В Совете Федерации рассказали, на сколько в среднем вырастут пенсионные выплаты россиян с 1 января 2021 года.
Как сообщают "Известия" со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову, с нового года пенсии вырастут в среднем на одну тысячу рублей.
Также с 1 февраля проиндексируют выплаты ветеранам и инвалидам, а с 1 апреля — социальные пенсии.
Отмечается, что в сентябре на встрече с сенаторами Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий на 6,3% с 2021 года. Увеличение выплат практически в полтора раза превысит инфляцию и составит около 3,7-3,8%.
Канули в лету надежды Кремля на то, что Минск перестанет вести многовекторную политику и сосредоточится на интеграции с Российской Федерацией.