В Совете Федерации назвали размер индексаций пенсии в 2021 году

В Совете Федерации рассказали, на сколько в среднем вырастут пенсионные выплаты россиян с 1 января 2021 года.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову, с нового года пенсии вырастут в среднем на одну тысячу рублей.

Также с 1 февраля проиндексируют выплаты ветеранам и инвалидам, а с 1 апреля — социальные пенсии.

Отмечается, что в сентябре на встрече с сенаторами Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий на 6,3% с 2021 года. Увеличение выплат практически в полтора раза превысит инфляцию и составит около 3,7-3,8%.