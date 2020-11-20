"Золотой" рекорд: из России вывезли рекордный объём золота

Ежемесячный объём поставок золота из России за рубеж установил рекорд за всё время таможенной статистики.

Как сообщает портал sibnet. ru, по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в пять раз. В сентябре 2020-го за границу было вывезено 54,9 тонн российского золота. Предыдущий рекорд также был поставлен в этом году: в апреле за рубеж отправилось 42,6 тонн драгоценного металла.

Отмечается, что летом показатели экспорта были далеки от рекордных и колебались в пределах 20-30 тонн.

Основной страной, куда поставляется золото из России — Великобритания, туда ушло 98% всего золота, экспортированного из страны.

Всего за девять месяцев текущего года из России экспортировали 220,5 тонн золота. Издание отмечает, что золото продают в больших объёмах, чтобы компенсировать провал доходов от нефти и газа, которые упали до минимума за последние 16 лет.