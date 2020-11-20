Фондовые рынки Соединённых Штатов близки к обвалу

Фондовые рынки США близки к обвалу. Этому может способствовать вторая волна пандемии коронавируса.

Как сообщает портал informing.ru, ситуация на американском фондовом рынке очень напряжённая и в скором времени может привести к обвалу.

Отмечается, что в текущем году рынок уже пережил существенное падение, а вторая волна пандемии может усугубить ситуацию, которая, кроме прочего, осложняется ещё и тем, что многие крупные компании накопили большие долги.

Компании брали кредиты, чтобы стабилизировать своё положение во время пандемии. Это привело к тому, что долги инвестиционного уровня Соединённых Штатов превысили 2,25 трлн долларов, что является самым высоким показателем за всю историю США.

Аналитики полагают, что ситуацию способна спасти массовая вакцинация от коронавируса. В противном случае, кризис будет только усиливаться, что может повлечь за собой и политические последствия.