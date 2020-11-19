В Совфеде одобрили расширение патентной системы налогообложения

В Совете Федерации одобрили расширение патентной системы налогообложения. Видов деятельности для "патента" станет больше.

Как сообщает "Парламентская газета", соответствующие поправки в Налоговый кодекс были одобрены 18 ноября. Это было сделано для того, чтобы привести виды предпринимательской деятельности в соответствие с ОКВЭД2.

В частности, предполагается вывести ряд видов деятельности из пункта "прочие услуги производственного характера" и расширить за их счёт перечень видов деятельности, разрешённых для ПСН.

Кроме того, увеличится площадь объектов, используемых для ведения бизнеса по данной системе. Также налогоплательщики на "патенте" смогут уменьшить сумму налога. Такое право будет распространяться на страховые платежи и пособия, начисленные за налоговый период.