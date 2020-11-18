Аномальные расходы выявили у российских министерств

Аудиторы Счётной палаты выявили аномально высокие расходы ряда министерств на IT-процессы в 2019 году.

Как сообщает lenta. ru, в аналитической записке ведомства говорится, что такие траты должны послужить поводом для специальных исследований.

Так, суммарный бюджет Минпросвещения и Минобрнауки на эту статью бюджета составил 1,6 млрд рублей, что в 11-12 раз больше, чем было до разделения ведомства.

Росалкогольрегулирование в 2016–2018 годах потратило на сферу IT около 150-200 миллионов рублей, но в прошлом году эта цифра возросла до 800 миллионов. Росрезерв увеличил расходы почти в два раза: с 240 до 711 миллионов рублей. Не остались в стороне и силовики: МВД увеличило свои траты на IT в три раза, Росгвардия — в полтора.

Отмечается, что Счётная палата нашла объяснение только для трат Минэкономразвития, которое ранее тратило на эту статью расходов 400-800 миллионов, а в прошлом году траты составили 1,7 миллиарда. Такие расходы были связаны с созданием Единого правительственного комплекса в "Москва-Сити", в котором разместились несколько федеральных ведомств.