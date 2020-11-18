Госдума отложила выплаты по советским вкладам до 2024 года

Государственная дума приняла закон о продлении приостановки выплат по советским вкладам до 2024 года.

Как сообщает ТАСС, в 1995 году был принят закон, согласно которому государство взяло на себя обязательство по выплатам по вкладам СССР.

Отмечается, что приостановка компенсаций производится ежегодно, начиная с 2003 года. Это связано с тем, что правительством не разработаны законы, которые регламентировали бы порядок применения долгового рубля и перевод вкладов в целевые долговые обязательства России, а также порядок их обслуживания.

Помимо этого, правительство заявляет об отсутствии финансовых источников для полной компенсации советских вкладов.