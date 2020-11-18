Минтруда предлагает изменить условия выплаты накопительной пенсии

В Минтруда предлагают проводить единовременные выплаты пенсионных накоплений, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% МРОТ.

Как сообщает ТАСС, Минтруд поручил Пенсионному фонду проработать варианты единовременных выплат накопительной части пенсии. В ведомстве отметили, что решения об изменении в законодательстве по данному вопросу пока принято не было.

На сегодняшний день пожизненная накопительная пенсия выплачивается гражданам при условии, что у них на счете достаточно средств, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Единовременно такие выплаты производятся, если накопления не превышают этот порог.

В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей.